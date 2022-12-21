القرم شرح وضع خدمة الانترنت أمام لجنة تكنولوجيا المعلومات...

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عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة طوني فرنجية وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم ومقرر اللجنة الياس حنكش والنواب: اشرف بيضون، سعيد الاسمر، رازي الحاج، وهادي عبد المسيح.وصدر عن اللجنة البيان التالي: "استمعت اللجنة الى شرح من وزير الاتصالات جوني القرم الى وضع خدمة الانترنت بالبلد وكان الشرح مفصلا، كما تناول موضوع الكابل البحري الثاني الذي سيمتد من قبرص الى لبنان، وتحدث عن فوائده الكثيرة على البلد، كما جرى نقاش بين الوزير والنواب حول وضع موظفي شركتي "الفا" و"تاتش ".ورفعت الجلسة الى موعد يحدد لاحقاً.