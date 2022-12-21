جنبلاط استقبل فرونتسكا

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استقبل رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، بحضور النائب وائل أبو فاعور، ومفوض الشؤون الخارجية في الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرض مختلف التطورات والأوضاع العامة.كما استقبل جنبلاط النائب أحمد الخير، بحضور أبو فاعور وحرب، وكان بحث في المستجدات وكيفية التعاون في الملفات التشريعية والسياسية.