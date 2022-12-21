Advertisement

لبنان

لجنة الاشغال درست موضوع الكهرباء: ليفرج حاكم مصرف لبنان عن الاموال

Lebanon 24
21-12-2022 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1021976-638072305793291016.jpeg
Doc-P-1021976-638072305793291016.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطيه وحضور، وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ومقرر اللجنة محمد خواجة والنواب: ندى بستاني، طه ناجي، فؤاد مخزومي، حسين جشي، عبد الكريم كبارة، حسن مراد، نجاة عون صليبا، غسان سكاف، ابراهيم منيمنة، نزيه متى، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، فيصل الصايغ، عدنان طرابلسي، اديب عبد المسيح، سعيد الاسمر، علي حسن خليل، غازي زعيتر، قاسم هاشم، غادة أيوب.
Advertisement
 
كما حضر: المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، المديرالعام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
 
اثر الجلسة، قال عطية:" موضوعنا اليوم، الكهرباء وتأمين التغذية والتعرفة والهيئة الناظمة وكل النقاط الاساسية التي هدرت مالية البلد. وللاسف لم نتقدم اي شوط الى تاريخ اليوم، بحيث ان الكهرباء كان يجب ان تأتي قبل شهر او في 15 كانون الحالي حتى الان لا يوجد اي اتفاق خطي واي نص واضح او معلومات دقيقة في هذا الشأن".
 
أضاف :" حاكم مصرف لبنان، وعد ب 600 مليون دولار اليوم، 300 مليون دولار، وحتى الان نحن متأكدون ونحتاج الى متابعة أو ملاحقة. كنا بعشر ساعات أصبحنا  5 ساعات، إضافة الى الاموال النقدية لكهرباء لبنان محجوزة ولا يعرفون قيمتها. التمويل في تناقص والله اعلم الى أين سنصل، اضافة الى الموضوع الاساسي  ثلاثة أشهر أو خمسة اشهر. اذا ثماني ساعات او أربع ساعات على خمسة اشهر، نحتاج الى خمس دوائر في الدولة، نحتاج الى تدخل من وزارة الداخلية ومساعدة من الجيش  لنستطيع ان نجبي. والموضوع الثاني هو نسب التحصيل لنلتزم ب 27 سنتا لان هناك امكانية اذا لم يتم الالتزام بالجباية والتعاون مع الوزارات المختصة لا يمكن ان تكون 27 سنتا، اضافة الى الجدل حول الهيئة الناظمة للكهرباء.
 
وطلب عطيه من رئيس الحكومة "ان يعقد اجتماعا للوزارات المختصة في موضوع الجباية وتأكيد الخطة التي وضعها وزير الطاقة، وان يفرج حاكم مصرف لبنان عن الاموال المخصصة لذلك حيث تم تخفيضها من 600 مليون دولار الى 300 مليون دولار. ونسأل بناء على ماذا؟ كلجنة وكمجلس نيابي، نضع أنفسنا في التصرف مع الوزير ونتواصل مع رئيس الحكومة ليتم دعوة الوزارات المختصة ومؤسسة كهرباء لبنان.
 
وقال :أما تأمين لكهرباء من الاردن ومن مصر، فهذا موضوع سياسي نتيجة العقوبات على سوريا وعلينا ان نسعى مع حاكم مصرف لبنان ومع الحكومة لعقد جلسة مع الوزارات المختصة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:26 | 2022-12-21
03:00 | 2022-12-21
02:00 | 2022-12-21
10:49 | 2022-12-21
10:43 | 2022-12-21
10:37 | 2022-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website