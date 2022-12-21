خبر غير سارّ عن حليب الأطفال والدواء... هذا ما سيحصل خلال يومين

وأضاف سلوم لـ"الجديد" أنّ "الشركات المستوردة للأدوية تتخلف عن سداد فواتيرها للخارج بسبب التصاعد المتزايد في سعر الصرف"، وأشار إلى أنّ "الصيدليات مهدّدة بالإفلاس".

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أعلن نقيب الصيادلة جو سلوم أنّ "الشركات توقفت عن تسليم حليب الأطفال والدواء للصيدليات"، وقال إنّ "المخزون سينفد خلال يومين".