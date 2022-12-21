نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: لدفع الرواتب

صدر عن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة البيان التالي:

منذ أشهر والمتقاعدون الذين أفنوا عمرهم في التعليم لا يتقاضون رواتبهم التي فقدت قيمتها أصلا وتبلغ ٣ او ٤ ملايين في حدها الاقصى. لذلك قمنا بزيارة حاكم المصرف المركزي الذي أعطى توجيهاته إلى المصارف بدفعها نقدًا إلى المعلمين، وكلف حينها أحد الاشخاص بمتابعة الملف مع المصارف. وبعد اتصالات ومراجعات مضنية، تقاضى المعلمون المتقاعدون رواتبهم الشهر الماضي. لكننا نتفاجأ هذا الشهر وقبل ايام من الاعياد، بان بعض المصارف لا تدفع للمعلمين المتقاعدين رواتبهم!! وهنا نذكر ان هذه رواتب وليست ودائع، مع العلم أن الودائع حق للمودعين، وان الرواتب هي ثمرة جنى عمر سنوات أفناها المعلم في تربية الاجيال. لذلك نطلب من جمعية المصارف التدخل لاعطاء المتقاعدين رواتبهم قبل الاعياد وقبل الدخول في خطوات تصعيدية سيتضامن فيها المعلمون مع زملائهم، لانه لا يجوز حرمان متقاعد من الراتب بعد سنوات من التعليم وفي وقت يحتاج فيه الى الدواء والمأكل والمشرب وغيرها من الامور الاساسية. فرجاء دفع الرواتب وتفادي حصول تحركات من قبلنا دفاعا عن الحقوق لان الاوضاع اصبحت لا تحتمل.