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لبنان

حريق داخل شقة في برج حمود (صور)

Lebanon 24
21-12-2022 | 08:14
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
 
أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الثالثة من مبنى سكني في برج حمود -المتن.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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