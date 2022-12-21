حريق داخل شقة في برج حمود (صور)

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الثالثة من مبنى سكني في برج حمود -المتن.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.