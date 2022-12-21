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لبنان

هل يُوقّع وزير الدفاع على إقتراح قائد الجيش؟

Lebanon 24
21-12-2022 | 08:17
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أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، بأنّ وزير الدفاع موريس سليم لن يوقع الإقتراح الذي وقعه قائد الجيش العماد جوزاف عون لتأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء أمين العرم (يتقاعد في 23 كانون الأول الحالي) والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحق (يتقاعد في 24 كانون الأول الحالي) والسبب لأن تأجيل التسريح يخالف المادة 65 من قانون الدفاع.
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