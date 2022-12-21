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لبنان

عن التعميم 161... ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان؟ (صور)

Lebanon 24
21-12-2022 | 08:21
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مدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العمل بالتعميم 161 حتى نهاية شهر كانون الثاني 2023، والمتعلق بالاجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية.
 
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لبنان

إقتصاد

مصرف لبنان

التعميم 161

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