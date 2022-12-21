وزارة الاقتصاد تنشر أرقاماً هاتفية مهمة... إطلعوا عليها

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اعلن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في بيان الاتي: "يذكر وزير الاقتصاد والتجارة جميع الراغبين بتقديم شكاوى او الحصول على اي معلومات متعلقة بقطاع التأمين الخاص الاتصال بأرقام لجنة مراقبة هيئات الضمان - مكتب الشكاوى / ICC Care:0199906981999069او مراسلة اللجنة على البريد الالكتروني: Icc-care@insurancecommission.gov.lb".