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لبنان

جعجع في هجوم على "محور الممانعة": إذا بقيت لهم ذمة

Lebanon 24
21-12-2022 | 09:11
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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية سمير جعجع، البيان الآتي:

تدهور جديد في الوضع المعيشي للبنانيين اليوم، وذلك بفعل غياب أي معالجات جدّية للأزمة الراهنة على خلفية الانسداد السياسي الذي نعيشه. لا يمكن تصوّر أي وقف لهذا التدهور إلا بمعالجات جذرية تتطلّب سلطة سياسية فعلية، وما يحول دون قيام هذه السلطة هو تعطيل محور الممانعة بكل أطرافه للانتخابات الرئاسية. إن محور الممانعة، بدءًا من "حزب الله" وليس انتهاءً بـ"التيار الوطني الحر" يتحمّل مسؤولية كل تدهور إضافي في الوضع المعيشيّ لأنه سبب الانسداد السياسي القائم.
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المطلوب منا كلبنانيين، خصوصا الذين اقترعوا مرة من جديد لصالح أطراف محور الممانعة، المطلوب منا الضغط بكل قوانا على أطراف هذا المحور لوقف تعطيل الانتخابات الرئاسية والذهاب في أسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس جديد، فعلاً جديد، للجمهورية اللبنانية، تبدأ معه مسيرة الإنقاذ الفعلي للبلد، ماذا وإلا سنشهد مزيداً من التدهور والبطالة والفقر والعوز، وذلك في ذمة أطراف محور الممانعة... إذا بقيت لهم ذمة.
 
 
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