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لبنان

ميقاتي: نهنّئ مرشاق والشدياق اللذين يشقّان مسار فيلم بيروت بعد الـ40 نحو الأوسكار

Lebanon 24
21-12-2022 | 09:17
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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر حسابه على "تويتر":
 
"نهنّئ المخرج أنطوني مرشاق والاعلامي ريكاردو الشدياق اللذين يشقّان مسار فيلم بيروت بعد الـ٤٠ نحو الأوسكار لتبقى قضية انفجار مرفأ بيروت راسخة في ذاكرة اللبنانيين على أمل أن نرفع معا شعلة العدالة.
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نفخر بإبداعكما ونترقّب معكما النتائج.
كل التوفيق".
 
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