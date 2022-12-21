ميقاتي: نهنّئ مرشاق والشدياق اللذين يشقّان مسار فيلم بيروت بعد الـ40 نحو الأوسكار

نهنّئ المخرج أنطوني مرشاق والاعلامي ريكاردو الشدياق اللذين يشقّان مسار فيلم #بيروت_بعد_الـ٤٠ نحو #الأوسكار لتبقى قضية انفجار مرفأ بيروت راسخة في ذاكرة اللبنانيين على أمل أن نرفع معا شعلة العدالة.
نفخر بإبداعكما ونترقّب معكما النتائج.
كل التوفيق.@RikardoChidiac @anthonymerchak
— Najib Mikati (@Najib_Mikati) December 21, 2022
نهنّئ المخرج أنطوني مرشاق والاعلامي ريكاردو الشدياق اللذين يشقّان مسار فيلم #بيروت_بعد_الـ٤٠ نحو #الأوسكار لتبقى قضية انفجار مرفأ بيروت راسخة في ذاكرة اللبنانيين على أمل أن نرفع معا شعلة العدالة.
نفخر بإبداعكما ونترقّب معكما النتائج.
كل التوفيق.@RikardoChidiac @anthonymerchak