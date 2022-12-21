قائد الجيش استقبل فرونتسكا والسفير الياباني

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الياباني في لبنان السيد Magoshi Masayuki يرافقه الملحق العسكري العقيد Seiichiro AKIMITSU، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.كما استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.