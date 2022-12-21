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لبنان

قوة كبيرة من الجيش تُداهم منزلاً في سهل بلدة طليا... ما السبب؟

Lebanon 24
21-12-2022 | 09:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة كبيرة من الجيش تُداهم منزل م.ح في سهل بلدة طليا، على خلفية الاشكال وتبادل اطلاق النار الذي حصل ليل أمس بين م.ح وم.ط في بلدة بريتال.
 
 
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