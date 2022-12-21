الجيش يوقف 7 لبنانيين وسوريين... ما الجرائم التي ارتكبوها؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجية، البيان الاتي:

"بتاريخ 20/ 12/ 2022، ونتيجة للتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في منطقتي البقاع والجنوب، أوقف 7 لبنانيين وسوريان اثنان، لتورطهم في حيازة أسلحة حربية غير مرخصة وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية. وقد شملت المضبوطات 3 سيارات ودراجة نارية و 3 مسدسات حربية".

Advertisement