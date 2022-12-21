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لبنان

بو حبيب التقى مساعدة وزير الخارجية الاميركية: الخطر يهدد لبنان بهويته

Lebanon 24
21-12-2022 | 10:14
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اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى باربارا ليف في مقر وزارة الخارجية في واشنطن ، حيث تم البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، سيما الانتخابات الرئاسية، والاصلاحات المنتظرة بالاضافة الى ابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وملف النازحين السوريين. 
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وشددت ليف خلال الاجتماع على "ضرورة تحمل أصحاب القرار في لبنان مسؤولياتهم الوطنية والمضي قدما بانتخاب رئيس جديد للجمهورية كخطوة أساسية للبدء بمعالجة الأزمات المتراكمة". 
 
وأكدت "أن ما يواجهه لبنان هو مختلف وأشد خطورة من ازماته السابقة، وحتى أشد تعقيدا من الازمات الاقليمية في المنطقة التي تتولى متابعتها بحكم نطاق عملها".
 
بدوره، أكد الوزير بوحبيب على "ضرورة استمرار المساعدة الأميركية للبنان خصوصا الدعم للجيش وللقوات الامنية اللبنانية في ظل الوضع الاقتصادي غير المسبوق، والأزمة السياسية التي تنعكس على الاستحقاق الرئاسي، والخطر الذي يهدد لبنان بهويته بسبب عدم إيجاد الحلول المستدامة لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وضرورة تغيير المجتمع الدولي مقاربته لهذا الملف".
المصدر: الوكالة الوطنية
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