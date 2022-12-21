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لبنان

ضبط مواد غذائية غير محددة التاريخ في سوبرماركت (صور)

Lebanon 24
21-12-2022 | 10:37
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واصلت فرق مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتها لضبط المخالفات، حيث تمكنت اليوم من ضبط مواد غذائية (اجبان- لحوم مثلجة- كريمة للطبخ- اسماك مثلجة-عجينة الكنافة) لا تحمل تواريخ صلاحية تقدر قيمتها بـ8 ملايين ليرة لبنانية وذلك في احدى السوبرماركت في منطقة مثلث شحور- ارزون. وتم بنتيجتها تسطير محضر ضبط بمؤازرة الامن العام وحجز البضاعة، وإحالة صاحبها للتحقيق معه،  بناء لاشارة المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان. 
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واستكملت المصلحة جولاتها بعد ذلك في مناطق حارة صيدا وشحور وارزون ودردغيا على المحطات والسوبرماركت والملاحم.
 
 
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