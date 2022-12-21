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لبنان

الدفاع المدني أنقذ شخصين عند شاطئ البياضة

Lebanon 24
21-12-2022 | 10:43
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انقذ الدفاع المدني اللبناني - وحدة الإنقاذ البحري في صو، شخصين عند شاطئ البياضة جرفهما الموج بينما كانا يمارسان هواية السباحة.
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