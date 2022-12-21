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لبنان
اتصال هاتفي بين قيادة حزب الله والتيار الوطني الحر جنوباً... وهذا ما جرى بحثه
Lebanon 24
21-12-2022
|
10:49
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استكمالاً للغط الإعلامي حول عمل جمعية "أخضر بلا حدود" في بلدة رميش الجنوبية، جرى اتصال هاتفي بين مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر ومنسق التيار الوطني الحر في منطقة الجنوب الدكتور وسام العميل، حيث أكد الطرفان أن ما حصل في رميش جرى حلّه مباشرة، ولا يوجد أي تداعيات لتلك الإشكالية، وشددا على أن ما يجمع بين أهالي بلدة رميش والقرى المجاورة ليس سوى المحبة والألفة، وأنه لا يوجد أي تفرقة بين أي من أهالي تلك القرى.
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وفي سياق متصل، زار وفد من قيادة حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى برئاسة معاون مسؤول المنطقة الشيخ فايز علوية، يرافقه رئيس بلدية عيتا الشعب محمد سرور، ومختارا بلدة عيتا الشعب علي دقدوق وخليل سرور، بلدية رميش الجنوبية، حيث كان في استقبالهم نائب رئيس البلدية سمير العبدوش، وراعي أبرشية بلدة رميش الخوري نجيب العميل، وعدد من أهالي البلدة وأصحاب عدد من عقارات البلدة.
وبعد الترحيب المتبادل، جرى نقاش وحوار حول اللغط الإعلامي الذي حصل مؤخراً حول عمل جمعية "أخضر بلا حدود"، حيث أكد المجتمعون أن ما جرى ليس سوى إشكالية وليست مشكلة، وقد جرى حلّها مباشرة، وأن ما بثّته وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإعلامية، ليس سوى تضخيماً للموضوع الذي أثير بطريقة أكبر بكثير من الواقع.
بدوره الخوري نجيب العميل قال في تصريح له: "لقد تشرفنا اليوم بزيارة وفد من حزب الله والمرافقين له، ونحن سعداء بهذا اللقاء، وقد جرى التأكيد على أنه ليس هناك تعدياً على أي من أراضي البلدة، وما حصل ليس له أي قيمة على الإطلاق، ونحن نشجّع ونشد على أيدي كل من يريد أن يحمي الحدود أو أن يزرع الشجر، مؤكداً أنه جرى الاتفاق على دوام الاتصال والتواصل بين الجميع كي لا يحصل أي إشكالية مشابه لتلك التي حصلت".
وأكد الخوري العميل "أننا سنبقى نعيش سويا كما كنا على مدى مئات السنين في هذه المنطقة مسيحيين ومسلمين، ونتشارك سويا في الأفراح والأطراح".
بدوره شكر علويه أهالي البلدة وفعالياتها على حفاوة الاستقبال، وأكد أن الحوار هو اساس في حل كل المشاكل.
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