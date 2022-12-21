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لبنان

باسلوب المافيات ملثمون اعترضوا طريق شاحنة في هذه المنطقة.. وهذا ما فعلوه بالسائق

Lebanon 24
21-12-2022 | 11:22
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اقدم ملثمون على إعتراض طريق شاحنة تابعة لـ"هوا تشكين" اثناء سلوكها اوتوستراد البترون بإتجاه طرابلس.

وبحسب ما افادت المصادر، فإنّ الملثمين اعتدوا بالضرب على السائق ا. م. وسلبوه مبلغاً من المال وفروا بعدها الى جهة مجهولة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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طرابلس

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