باسلوب المافيات ملثمون اعترضوا طريق شاحنة في هذه المنطقة.. وهذا ما فعلوه بالسائق

اقدم ملثمون على إعتراض طريق شاحنة تابعة لـ"هوا تشكين" اثناء سلوكها اوتوستراد البترون بإتجاه طرابلس.



وبحسب ما افادت المصادر، فإنّ الملثمين اعتدوا بالضرب على السائق ا. م. وسلبوه مبلغاً من المال وفروا بعدها الى جهة مجهولة.

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