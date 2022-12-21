رئاسة الحكومة تطلب من وزير الدفاع توقيع مرسوم بصيغته الاصلية

وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتابا جوابيا الى وزير الدفاع الوطني موريس سليم طلبت فيه توقيع مشروع المرسوم الرامي الى إعطاء الاسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية المُرسل اليه سابقاً كما هو دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى.

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واشارت الى "ضرورة تعجيل السير وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2022، وليس بالصيغة التي اعدها وزير الدفاع، خاصةً في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الاسلاك العسكرية على اختلافها وتنوعها الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها ما يوجب جعلها بمنأى عن التجاذب السياسي في البلاد استناداً الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات".

وبخصوص ذلك ذكرت قناة "الجديد" انّ "كتاب مجلس الوزراء بشأن وزير الدفاع موريس سليم جاء بعدما رد الوزير مرسوم الاسلاك العسكرية وشطب التواقيع المُرسلة واستبدلها بضرورة توقيع ال 24 وزيراً".