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لبنان

نائب ينتقد الصمت حيال الإنهيار الكبير لليرة... إليكم ما قاله

Lebanon 24
21-12-2022 | 11:35
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غرد النائب حسن مراد عبر "تويتر" منتقداً الصمت التام حيال الإنهيار الكبير لليرة.


وكتب: "مع إدراكنا للوضع، هل اتخذت الحكومة أي إجراء لوقف التصاعد الجنوني للدولار؟ وأين القضاء من حقوق الناس؟ وهل تفسّر لنا معيار ارتفاع او انخفاض الدولار؟ من يحمي الناس من ارتفاع الأسعار ونحن على مشارف الأعياد؟ التحرّك السريع مطلوب إلا إن كان ما يحصل مدروس وهدفه سوقنا نحو الفوضى".
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