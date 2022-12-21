سليم: قمت بواجبي الدستوري ووقّعت مساعدات العسكريين

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أكد وزير الدفاع موريس سليم أنه قام بواجبه الدستوري ووقع مرسوم مساعدات العسكريين وأحاله بصيغة أربعة وعشرين توقيعاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وفي حديث للـ"إم تي في"، قال سليم: "سأوقع كلّ مراسيم ترقيات الضباط وأحيلها بصيغة مرسوم بـ24 توقيعاً والأمر يعالج بنقاش في الحكومة ونعوّل على حكمة الرئيس نجيب ميقاتي، لكنّني لم أتسلم المراسيم بل جداول القيد ووقعتها كلها، ويجب اقرار الترقيات دفعة واحدة مع 2020 و2021 و2022."وتابع سليم قائلاً: "لن أقبل بالتمديد للواءين العرم واسحق اللذين يتقاعدان في 24 و25 كانون الأول وسيسيّر الأعمال الضابط الأعلى رتبة في كل مؤسسة ولا خلفية سياسية لموقفي بل لم أكن لأمانع لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب".