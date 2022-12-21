المكاري بحث مع وفد من "فرانس ميديا موند" في تعزيز التعاون

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إستقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه وفداً من "فرانس ميديا موند"، ضم : مدير التطوير العالمي والموارد الخاصة بفرانس ميديا موند سيرج شيك، مدير اكاديمية "فرانس ميديا موند" انطوان كورموري ومدير التوزيع في منطقة الشرق الاوسط وتركيا لدى "فرانس ميديا موند" احمد الشيخ.وتم التباحث خلال اللقاء، في سبل تعزيز التعاون ببن الجانبين. وتطرق المجتمعون إلى "مواضيع تتعلق باذاعة لبنان وتلفزيون لبنان".ثم زار الوفد استديو الاذاعة الفرنسية.