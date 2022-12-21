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لبنان

المكاري بحث مع وفد من "فرانس ميديا موند" في تعزيز التعاون

Lebanon 24
21-12-2022 | 12:24
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إستقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه وفداً من "فرانس ميديا موند"، ضم : مدير التطوير العالمي والموارد الخاصة بفرانس ميديا موند سيرج شيك، مدير اكاديمية "فرانس ميديا موند" انطوان كورموري ومدير التوزيع في منطقة الشرق الاوسط وتركيا لدى "فرانس ميديا موند" احمد الشيخ.
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وتم التباحث خلال اللقاء، في سبل تعزيز التعاون ببن الجانبين. وتطرق المجتمعون إلى "مواضيع تتعلق باذاعة لبنان وتلفزيون لبنان".
 

ثم زار الوفد استديو الاذاعة الفرنسية.
 
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