آخر المستجدات بين العبسي وبخاري

وخلال اللقاء قدم السفير السعودي التهنئة بمناسبة الاعياد الميلادية كما جرى بحث عدد من الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الاستحقاقات الرئاسية وانتخاب رئيس لكل اللبنانيين يعمل على اخراج البلد من الازمة التي يعيشها ويعيد لبنان الى انتمائه العربي وحياده، كما تم استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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قام السفير السعودي وليد بخاري اليوم بزيارة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في مقر البطريركية بالربوة.