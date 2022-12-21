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لبنان

باسيل فشل في الدوحة بتحقيق هذا الهدف.. فعاد أدراجه الى بيروت

Lebanon 24
21-12-2022 | 13:02
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أنّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عقد اثناء زيارته للدوحة اجتماعاً مع مسؤول أميركي مفوض لدى السفارة لأميركية، وقد كان هذا الهدف الوحيد الذي سعى باسيل لتحقيقه لكن الاجتماع انتهى إلى الفشل فعاد جبران أدراجه إلى بيروت ولم يستكمل برنامج نهائي كأس العالم.
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المصدر: الجديد
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