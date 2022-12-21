بعد الارتفاع الجنوني.. هل أقفل دولار السوق الموازية مساء على انخفاض؟



Advertisement بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تراوحت ما بين 46300 و46400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 45800 و45900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.