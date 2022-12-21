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لبنان

بعد الارتفاع الجنوني.. هل أقفل دولار السوق الموازية مساء على انخفاض؟

Lebanon 24
21-12-2022 | 13:54
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 45800 و45900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تراوحت ما بين 46300 و46400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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