رسالة تهنئة من الراعي إلى إمام

Advertisement

تلقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام رسالة تهنئة من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي نقلها له راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف الذي زاره مهنئا بانتخابه.وكان المفتي إمام استقبل لليوم الثاني المهنئين في دار الفتوى في طرابلس ومن أبرز مهنئيه: مفتي طرابلس والشمال السابق الشيخ الدكتور مالك الشعار، رئيس المجلس الاسلامي العلوي محمد عصفور، والنواب السابقين: احمد فتفت وقاسم عبد العزيز وعبد الرحمن عبد الرحمن، قائد منطقة الشمال لقوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، رئيس شعبة معلومات الشمال العقيد محمد عرب، قائد سرية السجون المركزية العقيد عبد الناصر غمراوي، رئيس مجلس ادارة مستشفى طرابلس الحكومي الدكتور فواز الحلاب، مدير عام النقل مدير عام مرفأ طرابلس احمد تامر، شيخ قراء القلمون والكورة والبترون الشيخ زياد الحج، رئيس دائرة الأوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، الشيخ عزام الايوبي على رأس وفد من الجماعة الإسلامية، وقاضي شرع طرابلس الشيخ سمير كمال الدين.كما امت دار الفتوى في طرابلس وفود من جمعيات ومؤسسات وهيئات شعبية وممثلون من مختلف القطاعات.