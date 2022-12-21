إليكم مقدمات نشرات الأخبار المسائية لليوم

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عيد ميلاد يسوع: السلام والمحبة والتواضع والرجاء والخلاص يقترب فيما مزود المواطن اللبناني العادي ينشد الدفء والبهجة والأمان. والذين يفترض بهم أن يكونوا مسؤولين في هذا الوطن-لبنان عن تأمين أبسط مستلزمات العيش: بكرامة وأمان ورجاء عاجزون في معظمهم وينصرفون بعيدا كل البعد عن التواضع والرأفة كما المسؤولية نحو الغلو في الخصومة بين بعضهم البعض والتناكد والتحاقد ونبذ أي بارقة حوار وضرب أي محاولة لإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ولا يسعون الى ابتكار أي معالجة للأوضاع المعيشية والإقتصادية المذرية في حين أن التنافس القائم الآن بدا محصورا بين عنجهيتهم وشموخ الدولار وتحليقه على علو ستة وأربعين ألف قدم.حتى أن أصحاب الغرف والقلوب السود من التجار ومن الصرافين ومن المتلاعبين بالعملة يمعنون ساعة" بعد ساعة بنحر الليرة اللبنانية والطبقة الرازحة التي تؤلف ثلاثة أرباع اللبنانيين وليس هناك من أحد يلجمهم وليس هناك من أحد يحزم في ضرب الإجرام والفساد والإحتيال المالي-الإقتصادي-التجاري والإستغلال المعيشي والإستهتار السياسي. بالنسبة الى مفتاح أول باب يؤدي الى الانتظام المؤسساتي أي انتخاب رئيس للجمهورية يتأكد اليوم أن الأمر رحل الى ما بعد رأس السنة الجديدة وحتى الى ما بعد أعياد الأرمن والغطاس.وبالتالي فإن الركون الى تجدد حراك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصالاته مع دول اقليمية في شأن حلحلة مسار الانتخاب الرئاسي لن يظهر قبل منتصف كانون الثاني المقبل خصوصا" بعد التصاريح التي أطلقها ماكرون ووزيرة خارجيته على هامش قمة العراق 2 في الاردن حيث تلخصت التصريحات الفرنسية ذات الصلة بلبنان برمي الكرة من جديد الى ملعب السياسيين اللبنانيين وتحميلهم مسؤولية الأوضاع وتنفيذ الاصلاحات في وقت لم تكن الأجواء في القمة مريحة لدى عدد من المشاركين حيال ايران التي تمثلت بوزير الخارجية أمير عبد اللهيان وليس بالرئيس ابراهيم رئيسي وكذلك تمثلت السعودية في القمة بوزير خارجيتها وليس كما كان منتظرا" بولي العهد الأمير محمد. لكن لا بد من الإشارة الى أن ماكرون استمزج آراء بعض المشاركين في قمة البحر الميت الأردنية, بإمكان عقد مؤتمر بعد رأس السنة لمساعدة الشعب اللبناني على مواجهة الأزمة القائمة. انما تفاصيل النشرة نبدأها من لقاء حصل في واشنطن بين الوزير عبدالله بوحبيب ومساعدة بلينكن, باربارا ليف التي شددت على اللبنانيين الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.إنتهت "قمة بغداد" التي انعقدت في العاصمة الأردنية على قدر ما كانت تتطلع إليه الدول المشاركة ولعل أبرز ما سجل على هامشها هو لقاء رأسي الدبلوماسية في كل من إيران والسعودية حيث أعربت الأخيرة عن استعدادها لإستمرار الحوار مع طهران.في قمة الأولويات اللبنانية تبقى ضرورة إجراء إنتخابات الرئاسة وإنجازها لأسباب تتعلق باستقرار لبنان وبمعالجة ملفات معيشية وإقتصادية ومالية عالقة.فهل نفعلها؟ وهل نعي بأن لبننة الإستحقاق باتت مطلبا دوليا وفق قاعدة: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم.على الخط المعيشي دولار السوق السوداء تجاوز اليوم ال46 ألف ليرة ورفع معه أسعار المحروقات والسلع الغذائية فإلى اين؟.نائب رئيس الحكومة شخص الداء بالصعب والصعب جدا والدواء هو مواجهته بشجاعة واتباع سياسات وتدابير قد تكون صعبة ومؤلمة وهذه الإجراءات أصبحت ضرورة وحاجة ملحة لنجاح خطة الحكومة الإصلاحية.ماذا يجري في الكواليس الديبلوماسية ؟ وهل صحيح ان ثمة مبادرة اقليمية - دولية ستتبلور في مطلع العام الجديد وذلك للدفع في اتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ من الواضح ان الضغط الاقليمي - الدولي قد بدأ بشكل او بآخر، والدليل على ذلك المواقف شبه اليومية الصادرة عن اعلى المراجع الديبلوماسية التي تحض على استعجال الانتخابات الرئاسية.لكن المواقف حتى الان لا تزال اقوالا ، ولم تتحول الى افعال . لذلك من المقرر ان ينعقد في الاسبوع الاول من العام الجديد اجتماع في العاصمة الفرنسية يضم ممثلين عن اربعة اطراف معنية بالوضع اللبناني: السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية.ووفق المعلومات فان الاجتماع المذكور سيركز على وضع مواصفات معينة للرئيس العتيد، على ان يتم التواصل بعد ذلك مع دول اخرى معنية بالشأن اللبناني وفي طليعتها ايران . وقد تتولى المهمة هذه دولة قطر. فهل يتحول الحراك المذكور مبادرة تجنب لبنان الكأس المر لشغور رئاسي طويل.امنيا، اسبوع كامل انقضى على الاعتداء على قوات اليونفيل في بلدة العاقبية، ولم يتم توقيف اي متهم. حزب الله لا يزال يرفض تسليم اي شخص يمكن ان يكون متهما بالاعتداء، كما تردد ان مسؤولا تابعا للحزب نقل احد المتهمين باطلاق النار الى قرية في البقاع الشمالي حيث توارى عن الانظار. فهل من يأمل بعد في التوصل الى معرفة حقيقة ما حصل؟سياسيا، الخلاف يتعمق بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع ومن خلفه التيار الوطني الحر بشأن مراسيم الترقيات ، وهو سيتمدد ليشمل وليد جنبلاط على خلفية عدم توقيع الوزيرسليم التمديد لرئيس الاركان في الجيش اللبناني.حياتيا، الامور تتخذ منحى خطيرا. سعر صرف الدولار يحلق بلا حسيب ولا رقيب، واسعار المحروقات ترتفع. لكن الازمة الاخطر تتمثل في الدواء. فنقيب الصيادلة حذر من ان الارتفاع المضطرد والسريع للدولار سيؤدي الى توقف شبه كامل عن تسليم الادوية والحليب الى الصيدليات.على رغم الصورة الرمادية، الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي استثنائية بكل معنى الكلمة. الا يعني هذا ان الاعجوبة اللبنانية مستمرة رغم كل الصعوبات والعقبات والتحديات؟على حبال الدولار يتأرجح لبنان واقتصاده، وبها يختنق اهله الضائعون بين تقلبات اسعاره التي فاقت اليوم الستة والاربعين الف ليرة، ثم المنخفضة لساعة الى اربعة واربعين قبل معاودة الصعود، فيما لسعات السياسة واضحة في هذا المشهد الذي ينعدم فيه اي منطق اقتصادي او مالي، أما تعاميم مصرف لبنان كاشاعاته – تصب الزيت على النار، وهي القادرة على لجم الدولار متى شاءت – بفعل التجربة، في بلد كل شيء فيه مطفأ، ولا من معنيين ليطفئوا نيران الازمات ولو بالحد الادنى .. فالبلد معطل وليس في عطلة الاعياد فحسب، وحسابات قواه السياسية مانعة للوصول الى بر امان رئاسي ينهي الشغور المستحكم بالبلاد، عسى أن يعيدها الى سكة انتظام المؤسسات ..وبلغة المسؤولية عن الوحدة والسلم الأهلي، ولمنع المصطادين في كل حادثة والعاملين على تضخيمها، كان اتصال بين مسؤول منطقة جبل عامل الاولى في حزب الله عبد الله ناصر ومنسق التيار الوطني الحر في منطقة الجنوب وسام العميل أكدا فيه ان ما حصل في رميش قبل ايام تم حله مباشرة ولا تداعيات له، وان ما يجمع اهالي بلدة رميش والقرى المجاورة ليس سوى الالفة والمحبة..وفي الاطار نفسه كانت زيارة وفد من حزب الله ورؤساء بلديات ومخاتير قرى جنوبية الى بلدة رميش حيث كان في استقبالهم راعي ابرشية البلدة الخوري نجيب العميل ونائب رئيس البلدية وعدد من اعضاء مجلسها البلدي وفاعلياتها، وكان التأكيد على اطيب العلاقات، وعلى التنسيق والتواصل الدائم لما فيه مصلحة المنطقة وعيشها المشترك، المتجذر منذ مئات السنين..دوليا سني الازمة الاوكرانية تبدو طويلة، وما يفعله الغرب من دعم بالسلاح غير المتناهي سيفاقم الازمة بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي وعد بزيادة القدرات العسكرية النوعية لقواته وزيادة الجهوزية النووية والصاروخية، وضمان تفوقها عالميا..على الجبهة الرئاسية، سكون تام. أما على الجبهة الحكومية، فهدوء حذر.السكون التام على الجبهة الرئاسية مرده إلى المواقف المتصلبة للأفرقاء المحليين، على وقع انهماك إقليمي ودولي بملفات أكبر من لبنان، حضر بعضها على طاولة مؤتمر عمان، من دون أن يعرف هل حضر الملف اللبناني من بينها، من باب طرح الحلول على هامش النقاشات.أما الهدوء الحذر على الجبهة الحكومية، فعائد إلى غياب الحلول، في ضوء تمسك رئيس الحكومة بمنطق الدعوة الى جلسات لمجلس الوزراء، خارج إطار الدستور، وبعيدا من أسس العيش المشترك التي يجسدها الميثاق الوطني.وفي المقابل، رسمت الكلمة التي القاها الرئيس العماد ميشال عون امس في المقر العام للتيار الوطني الحر خريطة طريق للمرحلة المقبلة، على مختلف المستويات، ليأتي بيان الهيئة السياسية للتيار اليوم ليجدد رفض الاجتماع اللاشرعي واللادستوري واللاميثاقي الذي عقدته حكومة تصريف الأعمال.أما رئاسيا، فاستغربت الهيئة كيف أن الكلام حول رئاسة الجمهورية لا يزال محصورا بطرح الأسماء، ويغفل تماما المشروع الذي على أساسه يجب أن يتقرر اختيار اسم الرئيس. الهيئة التي نبهت إلى استمرار مسلسل استهداف التيار على أكثر من مستوى، حذرت من محاولة لإعادة الوطن إلى ما قبل العام 2005 حين كان يتم الاستيلاء على التمثيل الحقيقي.أما في القضاء فإن الاستهداف يتجلى، وفق الهيئة السياسية للتيار، بما يتعرض له القضاة الذين يمارسون بجرأة وصدق واجباتهم، في مقابل تجهيل المجرمين المذنبين الذين سلبوا اللبنانيين أموالهم وودائعهم وحمايتهم.لكن، بعيدا من العناوين السياسية الفرعية، ظل الدولار هو العنوان الابرز، وقد انعكس اليوم فاجعة على المستوى الصحي، مع امتناع المصانع والشركات عن تسليم الادوية للصيدليات.لم يكن الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية يوما امرا عاديا، وكل يوم يتبرهن ان لهذا الفراغ تداعياته على مستوى تسيير امور الدولة ومواطنيها.اليوم، عاد توقيع رئيس الجمهورية على المراسيم الى الواجهة، من باب التعيينات والترقيات العسكرية، وبالنتيجة يبدو ان العسكريين سيدفعون ثمن هذا الفراغ وما خلفه من صراع سياسي.في التعيينات في المجلس العسكري، وتحديدا محاولة تأجيل تسريح اثنين من اعضائه، بناء على اقتراح من قائد الجيش العماد جوزيف عون، اعتمادا منطقيا على المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، التي تتحدث في احد شروطها عن ان الجيش مكلف بالمحافظة على الامن، لن يوقع وزير الدفاع موريس سليم على الاقتراح، بذريعة عدم رغبته بمخالفة المادة 56 من قانون الدفاع.اما الترقيات التي ابلغ الضباط الذين يستحقونها بها اليوم، والمفترض ان تصدر على دفعتين في 1-1 2023 وفي1-7-2023، فهي ايضا ستكون محور اشتباك سياسي، تحت عنوان من يوقع مرسوم الترقيات عن رئيس الجمهورية، ومحوره:هل تعقد جلسة حكومية لاقرارها، وهل يؤمن لنصابها ثلثا الوزراء، فتقر وتصدر مراسيمها بتوقيع رئيس الحكومة مرتين، مرة عن شخصه ومرة عن مجلس الوزراء مع كل ما يحمل ذلك من تداعيات قاسية لا سيما على مستوى العلاقات بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟ما يحصل على مستوى المراسيم المرتبطة بالاسلاك العسكرية، سيتكرر في اكثر من حالة، من دفع مستحقات الشركات العاملة في مجال النفايات الى ما هنالك من مراسيم....هذا كله، والمسؤولون ينتظرون حلا يتوقعون انه سيأتي من مؤتمرات دولية يكثر الحديث عنها، من دون ان يتأكد عقدها.علما ان شروط الحل لن تتغير وهي لبنانية، مفادها: انتخاب رئيس جمهورية وبعده تشكيل حكومة تنفذ مع الرئيس، اصلاحات تحل ازمة وصفتها باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الاميركية، بأنها اشد تعقيدا من الازمات الاقليمية في المنطقة.الصورة السياسية وعلى رغم سوداويتها، لن تحجب فرحة العيد التي تتسلل الينا.شحنت الأرجنتين "الكاس" إلى بيونس آيريس وخلع أمير قطر عباءته على أكتاف ميسي ونصبه ملك ملوك الكرةمختتما أجمل اللحظات تنظيما ودقة وسحرا استضافته الدوحة.واقفلت من بعدها الابواب على تنظيم مماثل .أما لبنان فقد ركب مسؤولوه "جحش الدولة" في إجازات سنوية مسبقة الدفع مع قيمة مضافة بحادث أمني لم يكن خاتمة الأحزان بل بداية لطريق وعرة أولها في العاقبية وآخرها يفضي بالبلاد إلى عواقب وخيمة.وجديد الملف بحسب مصادر الجديد أن الوفد الإيرلندي بدأ تحقيقاته في الحادثة واستمع إلى الجريحين في مركزهما بعد خروجهما من المستشفى. وفيما كان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم يقيس طول الطريق وعرضها من مستشفى حمود حتى رأس الناقورة قال إن التحقيقات جارية في حادثة العاقبية والأجهزة الأمنية تقوم بدورها معربا عن أمله في انتهاء التحقيقات بالوصول لتحديد المسؤول وعندئذ لكل حادث حديث وسيحاسب كل من أقدم على هكذا فعل.وأمام نقابة المحررين كرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموقف الذي لا يحسم اية نتائج وإذ رفض المزايدات في هذا الملف حذر من الاستخفاف بخطورة ما حصل او اعتبارشه حادثا عاديا أو عرضيا مشيرا الى انه لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل فمن المرجح أنه لم يكن مخططا لها.على ما تقدم فإن الدولة بأجهزتها السياسية والأمنية تدفن رأسها في رمال التحقيقات وتتخفى خلف فاعل معروف باقي الهوية الثنائية والهروب إلى الأمام في تجهيل الفاعل يضع لبنان على لائحة العقاب الجماعي خصوصا وأن "لقمان الإيرلندي" عنصر من عناصر قبعات الأمم المتحدة الزرق ومسؤولية لبنان مضاعفة تجاه بيئة حفظ السلام الحاضنة وتجاه المجتمع الدولي في نزع فتيل العقوبات وهذا ما يستلزم تحقيقا شفافا يكشف الرواية الكاملة أمام الرأي العام المحلي والدولي بدءا من الشهود العيان الناجين من المسار الفرعي الذي سلكته الآلية وانتهاء بانقلابها على وقع إطلاق النار.في العاقبية انكشف وجه الدولة الأمني الهش تماما كوجه المنتدى الأوروبي للنزاهة وعراب استقدامه المحامي وديع عقل العقل المدبر للقاضية عون على خط المراسيم الجوالة لمكافحة الفساد بين لبنان والاتحاد الأوروبي وبعد البحث والتدقيق تبين بالملموس أن أعضاء في المنتدى ممن زاروا لبنان الشهر الفائت والتقوا "العونين" رئيسا وقاضية عهد العجلة غارقون بالفساد والرشى.فرئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماريا ارينا التي كانت في عداد الوفد وصفت الفساد في لبنان بانه "غير مقبول " وبأن قرارا برلمانيا صدر عن الاتحاد الاوروبي يضع الية للعقوبات ضد الاشخاص الفاسدين والذين يعيقون الديمقراطية وآرينا نفسها تدور حولها شبهات "عدم النزاهة" بعد توقيف مساعدتها متلبسة بالأكياس المليئة بالعملات وبالهدايا الثمينة.زيارة الوفد إلى لبنان كانت برعاية عون - عقل مدفوعة كامل التكاليف من تذكرة الطائرة إلى الإقامة في مربع "الداون تاون" الذهبي.واليوم هيئة مكافحة الفساد الأوروبية بدأت تحقيقاتها وباعتراف رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الاوروبي بأن سم الفساد ينخر الاتحاد, فهل تتمدد هذه التحقيقات خارج اسوار الاتحاد الاوروبي لتشمل كلا من غادة عون ووديع عقل بتهمة المساهمة في نخر الفساد؟ وهل ينقلب السحر الاوروبي على الساحر العوني ؟ فالاتحاد عرف اليوم خصومه من قلب بيته ولن يتردد في السؤال عن المساعدين القضائيين خارج ملاعبه.وبعيدا من فساد ضرب الاتحاد وكان له مرقد عنزة في لبنان واقرب الى شخصيات من النضال الحقيقي خسر العالم العربي ليثا في الزمن الصعب برحيل شيخ المناضلين ليث شبيلات الذي حمل هم الأردن وقضايا شعبه معارضا في الشارع كما تحت قبة البرلمان وبرحيله خسرت القضية الفلسطينية أحد أشرس المدافعين عنها فرد المسجد الأقصى التحية بإقامة صلاة الغائب عن روحه.