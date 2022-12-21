المفتي الصلح تمنّى التوفيق للمفتي الرفاعي

Advertisement

إستقبل المفتي الشيخ خالد الصلح في دارته المفتي المنتخب لمحافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي.وفي السياق، قال المفتي الصلح: "نرحب بسماحته ونقول له مبارك لكم المنصب الذي هو تكليف وليس تشريف، وأنتم اليوم في موقع المسؤولية أمام الله ورسوله، ونتمنى لك السداد والتوفيق".بدوره، أكد الرفاعي "نحن في بعلبك أخوة وأهل وأحبة، ونكرر أن الفائز هو المؤسسة الدينية".