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لبنان

المفتي الصلح تمنّى التوفيق للمفتي الرفاعي

Lebanon 24
21-12-2022 | 14:24
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إستقبل المفتي الشيخ خالد الصلح في دارته المفتي المنتخب لمحافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي.


وفي السياق، قال المفتي الصلح: "نرحب بسماحته ونقول له مبارك لكم المنصب الذي هو تكليف وليس تشريف، وأنتم اليوم في موقع المسؤولية أمام الله ورسوله، ونتمنى لك السداد والتوفيق".
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بدوره، أكد الرفاعي "نحن في بعلبك أخوة وأهل وأحبة، ونكرر أن الفائز هو المؤسسة الدينية".
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