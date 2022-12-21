هل ينخفض دولار السوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان؟

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مدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العمل بالتعميم 161 المتعلق بالاجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية حتى نهاية شهر كانون الثاني 2023،تمديد متوقع ولكنه أتى في خضم الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وتوقف بعض المصارف عن العمل بايداعات مبالغ صيرفة حتى "اشعار اخر"، ووقف منح الدولار للمواطنين عبر المنصة.ومع صدور تعميم مصرف لبنان الجديد والقاضي بتمديد العمل بالتعميم 161 حتى نهاية كانون الثاني من العام المقبل، لوحظ البدء بانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، فبعدما وصل الى ارقام قياسية بتسجيل 46 الف ليرة، انخفض سعر الصرف مساء الى حدود 45800 و45900 ليرة لبنانيّة ما بين مبيع وشراء، على الرغم من توقعات بعض المحللين بارتفاع الدولار. فهل سيستمر الدولار بالانخفاض خلال اليومين المقبلين؟ اسئلة مشروعة لدى كل اللبنانيين الذين يعانون الأمرين من ارتفاع الدولار الجنوني ومعه اسعار المواد الغذائية والاولية ووسط التلويح بفقدان الدواء مع عدم استقرار السعر، اضافة الى الارتفاع المستمر باسعار المحروقات.