عدّاد كورونا وكوليرا في لبنان... إليكم آخر الأرقام

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أعلنت وزارة الصحة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان "عدم تسجيل اي اصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 663، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".أما عن اصابات كورونا، فأعلنت "الصحة" تسجيل "72 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221874، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".