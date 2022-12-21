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لبنان
عدّاد كورونا وكوليرا في لبنان... إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
21-12-2022
|
15:22
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أعلنت وزارة الصحة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان "عدم تسجيل اي اصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 663، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".
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أما عن اصابات كورونا، فأعلنت "الصحة" تسجيل "72 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221874، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".
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