التوتّر بين "حزب الله" وباسيل.. ما سببه؟

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اعتبرت مصادر متابعة أن "توتّر علاقة "التيار الوطني الحر" مع "حزب الله" غير المخفية، الى إخراج رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من السباق الرئاسي، وتلمّسه ملامح عدم اعتراض الحزب، على شخصية قائد الجيش، بعد تعذر ايصال سليمان فرنجية.وقالت المصادر لـ"الأنباء" الكويتية ان "الحزب ابلغ باسيل بأنه لا مشكلة لديه، ان يرفض، أي باسيل، التوافق على قائد الجيش، كما رفض قبله فرنجية، لكن عليه ان يطرح اسماً، سواه، "لأن اسمك لا يسوق".