Advertisement

لبنان

التوتّر بين "حزب الله" وباسيل.. ما سببه؟

Lebanon 24
21-12-2022 | 17:30
A-
A+
Doc-P-1022117-638072627895642475.jpg
Doc-P-1022117-638072627895642475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت مصادر متابعة أن "توتّر علاقة "التيار الوطني الحر" مع "حزب الله" غير المخفية، الى إخراج رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من السباق الرئاسي، وتلمّسه ملامح عدم اعتراض الحزب، على شخصية قائد الجيش، بعد تعذر ايصال سليمان فرنجية.
Advertisement

وقالت المصادر لـ"الأنباء" الكويتية ان "الحزب ابلغ باسيل بأنه لا مشكلة لديه، ان يرفض، أي باسيل، التوافق على قائد الجيش، كما رفض قبله فرنجية، لكن عليه ان يطرح اسماً، سواه، "لأن اسمك لا يسوق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-21
20:30 | 2022-12-21
20:00 | 2022-12-21
19:30 | 2022-12-21
15:46 | 2022-12-21
15:22 | 2022-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website