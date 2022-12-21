فتح حسابات وإلغاء أخرى

فتحت مصارف نافذة حسابات جديدة، وألغت حسابات قائمة، من دون أية قدرة على استخدامها، فهي تحولت إلى وضع يشبه "الودائع المختفية في المصارف"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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