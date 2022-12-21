ستة سيناريوهات رئاسية

كتب غسان سعود في" الاخبار": إذا كان ثمة قرار داخلي - خارجي اليوم بوضع كل الملفات اللبنانية العالقة على الطاولة فهذا يفتح الباب أمام ستة سيناريوهات رئيسية في ما يخص الاستحقاق الرئاسي:

1- تمسك خصوم الحزب بتأمين نصاب الثلثين لانتخاب رئيس للجمهورية، مع ما يستتبع ذلك من تكليف وتشكيل «ينسجمان مع الرئيس» في مستهل عهده. وهو ما يستدعي بطبيعة الحال توحيد هؤلاء لصفوفهم والبحث عن مرشح يمكن أن يلاقي قبولاً من كتل أخرى لا تناصب الحزب العداء، مثل كتلة النائب وليد البعريني وكتلة اللقاء الديموقراطي، إضافة إلى كتلة التيار الوطني الحر.

2 - تمسك الحزب بتأمين نصاب الثلثين لانتخاب رئيس، مع ما يستتبع ذلك من تكليف وتشكيل «ينسجمان مع الرئيس. وهو ما يستدعي انضمام كتلة اللقاء الديموقراطي وكتلة النائب وليد البعريني وكتلة النواب الأرمن وأفرقاء آخرين إلى جهة الحزب.

3 - تقدم طرح جديّ ما يقتضي قبول الحزب بانتخاب رئيس جمهورية مقرب منه مقابل رئيس مجلس وزراء مقرب من خصومه، وهو ما يمكن قراءة وسماع الكثير عنه لكن لا يوجد أي بحث رسمي جدي في شأنه.

4 - قبول خصوم الحزب بتسوية تقضي بانتخاب رئيس جمهورية مقرب منهم مقابل حصول الحزب على رئيس مجلس وزراء مقرب منه. وهنا ثمة عثرة كبيرة لا يمكن تجاوزها تتمثل بعدم وجود مرشح لرئاسة مجلس الوزراء أفضل في هذه المرحلة، بالنسبة للحزب والحركة، من الرئيس نجيب ميقاتي الذي - رغم علاقته الوطيدة بهما - يبقى أقرب بكثير إلى الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية.

5 - إخراج الاستحقاق من الاصطفاف السياسي كما يطالب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتحويله إلى مناسبة للبحث عن مخارج اقتصادية وسياسية للأزمة، تضمن حلولاً للمواطنين من جهة وطمأنة الداخل والخارج من جهة أخرى. وتمثل هذه المقاربة الافتراق السياسي الجدي في تقدير الموقف بين الحزب والتيار، في ظل مقاربة عونية تقول إن الرئيس هو العهد، والعهد هو رئيس جمهورية ومهل دستورية تحتاج إلى تعديلات ورئيس مجلس وزراء وحكومة وتعيينات أمنية وقضائية ومالية وإدارية والتزامات داخلية وخارجية في ما يخص استخراج النفط وسياسة مالية وست سنوات من العمل المشترك. وقد خلصت التجربة العونية السابقة في الحكم إلى أن غياب الاتفاق الأولي الشامل، بضمانات خارجية جدية، على هذه جميعها لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من المراوحة في الأزمة.

6 - عدم تمكن الحزب أو خصومه من تأمين النصاب لانتخاب رئيس مواجهة، وانسداد أفق التسويات، وعدم قبول المقاربة العونية بما يعني استمرار الفراغ.