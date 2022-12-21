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لبنان
"الأفندي" يستعد: جبهة سياسية مفاجأة للجميع بالأسماء التي ستضمها
Lebanon 24
21-12-2022
|
22:44
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كتب مايز عبيد في" نداء الوطن": فيصل كرامي العائد إلى النيابة والزعامة الطرابلسية، يملك في جعبته السياسية انفتاحاً أكبر على أطراف الداخل، ما عدا "القوات اللبنانية". ويمكن فهم ما يقوم به من مشاورات ولقاءات التي ستتكثّف بعد الأعياد في ذات الإطار ومن ضمنها اللقاء الذي جمعه أمس الأول مع نائب صيدا عبد الرحمن البزري، وسط حديث عن احتمال انضمام البزري إلى هذا اللقاء النيابي الذي سيضم شخصيات سياسية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.
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وإلى جانب أطراف الداخل، يأتي كرامي متسلّحاً بعلاقة مع المملكة العربية السعودية تطوّرت بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية وقد زار سفيرها وليد البخاري أكثر من مرة دارة كرامي في طرابلس، كمؤشّر جديد على تطور العلاقة بين الطرفين، حتى وصل الأمر بالبعض إلى الإعتقاد بأن كرامي سيكون رئيس حكومة ما بعد انتخابات الرئاسة في لبنان والسعودية لن تمانع بذلك.وترى أوساط كرامي أنه "لن يكون في أي اصطفاف سياسي حالي لأنّ البلاد لم تعد تحتمل أي نوع من النكد السياسي، بل يسعى لتشكيل جبهة سياسية ستكون مفاجأة للجميع بالأسماء التي ستضمها، وستكون بعيدة عن الإصطفافات ولها ميزتها وتأثيرها وطروحاتها الوطنية أيضاً، وستحاول التصدي لكل الأزمات التي يمرّ بها البلد على كافة المستويات، وعلى رأسها الأزمة الدستورية المتمثّلة بالفراغ في سدّة الرئاسة، وبعدها تشكيل الحكومة وغيرها من الملفات المطروحة".وتضيف الأوساط "من المفترض أن يقوم كرامي بعد الأعياد بجولة على المرجعيات الوطنية وبمروحة من اللقاءات والإتصالات لتقريب وجهات النظر للوصول إلى التوافق في موضوع رئاسة الجمهورية، فهو يؤمن بأن الرئيس الجديد يجب أن يكون توافقياً يجمع اللبنانيين من حوله". وعن العلاقة مع السعودية ترى أوساط كرامي أنها "لطالما كانت مميزة وستبقى ونحن نتفق مع المملكة على جميع طروحاتها لناحية الإصلاح والخروج من الأزمة، لا سيما لجهة نهائية لبنان الوطن العربي الجامع لكل أبنائه، وثوابت اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب ويجب أن يُستكمل تطبيق كافة بنوده، إلى جانب الإصلاحات التي يجب أن تقوم بها الحكومة اللبنانية لوقف الهدر والفساد تمهيداً للحصول على دعم أشقائنا العرب".يحاول كرامي العائد إلى النيابة أن يجد لنفسه حالة سياسية أبعد حتى من حدود طرابلس والشمال، يتمايز عن الحلفاء والخصوم معاً في ملفات ويتقارب في ملفات أخرى. ثمة من يرى أنّ عودته ستشتّت شمل نواب طرابلس الذين اجتمعوا لمرّات عدة ولو لم تحقّق هذه الإجتماعات النتائج الكبيرة الملموسة؛ في المقابل يرى آخرون أن عودته للعب دوره السياسي ستعيد التوازن المفقود في الواقع السياسي الطرابلسي.
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