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لبنان

التواصل الأول بين الحزب والتيار

Lebanon 24
21-12-2022 | 22:59
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كتبت" الاخبار":فيما لا يزال حزب الله والتيار الوطني الحر في مرحلة تبريد الأجواء بعد الخلاف بينهما إثر انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الخامس من الشهر الجاري، في ظل استمرار الفتور في العلاقة، سُجّل أمس التواصل الأول بين قيادتي الطرفين منذ خروج خلافهما إلى العلن.
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صحيح أن «التواصل الهاتفي» كان على مستوى قياديين في الجنوب، هما مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في الحزب عبدالله ناصر ومنسق التيار في الجنوب وسام العميل، على خلفية الإشكال الذي جرى في البلدة قبل أسبوع، إلا أن مصادر مطلعة علّقت عليه أهمية كونه «التعبير الحقيقي عن روح التفاهم بين الطرفين والذي يقوم على تعزيز التواصل في مناطق التقاء جمهوري الطرفين».
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