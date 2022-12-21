في ظل الأزمة.. الخروب والأفوكا أمل مزارعي الجنوب

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كتبت "الأخبار": عدّلت الأزمة الاقتصادية الروزنامة الزراعية في الجنوب. فبعد سنواتٍ طويلة من التعايش مع الزراعات التقليدية، باتت الوجهة اليوم نحو الزراعات الحديثة، وتحديداً الخروب والأفوكا. أما السبب فهو أن هذه الأخيرة لا تحتاج إلى الكثير من العناية والاهتمام من جهة، ووفيرة الإنتاج من جهة أخرىلم تترك الأزمة الاقتصادية الممتدّة منذ ثلاث سنوات، قطاعاً سالماً من تداعياتها، إذ فرضت حصاراً على جملة من القطاعات الأساسية ومنها الزراعة التي وجد أصحابها أنفسهم عاجزين عن الاستمرار بها. الأسباب المتصلة بالأزمة كثيرة، غير أن أهمّها الأكلاف التي يتكبّدها المزارعون وارتفاع أسعار الشتول من جهة والانقطاع المستمر في مياه الري من جهة أخرى… حتى كان العام الماضي عام «التوبة» عن الزراعة بالنسبة إلى الكثيرين. وقد بدا ذلك لافتاً من التراجع الكبير في الإقبال على المشاتل. وفي هذا السياق، يشير أحد تجار شتول الأشجار في منطقة النبطية، محمد فحص، إلى أن «نسبة بيع الأشجار في المنطقة انخفضت بما يزيد عن 50%»، متوقّعاً في الوقت نفسه أن يستمرّ الانحدار، ما لم تتحرّك الجهات المعنية «لتأمين مياه الري للأهالي كي يعودوا إلى حقولهم والاهتمام بالزراعة التي هي حاجة ماسة لا بديل عنها للتخفيف من الأعباء المالية». ما يقوله فحص يقوله أيضاً مسؤول مركز وزارة الزراعة في مرجعيون، فؤاد ونسة، الذي أكّد أن «الوزارة لم توزع الشتول على المزارعين والمقيمين في المنطقة منذ سنتين».هكذا انسحب المزارعون من الزراعات التي تحتاج إلى الكثير من الاهتمام، متجهين نحو زراعات غير تقليدية، أقلّ كلفة وأوفر إنتاجاً. وما بدأ يظهر اليوم من تلك الزراعات، زراعة أشجار الخروب والأفوكا التي توزّع مؤسسة جهاد البناء كميات منها على المزارعين بأسعار شبه مجانية. ويشير مسؤول مؤسسة جهاد البناء في منطقة الجنوب الثانية (صيدا، جزين والنبطية)، قاسم حسن، إلى أن المؤسسة «وزّعت إلى الآن 45000 شجرة على الأفراد والبلديات والجمعيات التي تنظم حملات تشجير في المنطقة، مع التركيز على أشجار الخروب والزيتون والحمضيات والصنوبر، لقاء بدل رمزي». واللافت أيضاً أن تجار الشتول بدأوا يعدّلون أيضاً في قائمة مشترياتهم، فيشترون الكميات الكبرى من الخروب والأفوكا والزيتون الإسباني وغيرها من الزراعات التي لا تحتاج إلى الكثير من الريّ بعدما باتت مرغوبة من المزارعين اليوم.