موظفو تلفزيون لبنان: لن نسكت عن تقاعس الادارة تجاه حقوقنا

عبّر عدد من موظفي "تلفزيون لبنان" في بيان، عن "استيائهم الشديد من الممارسات اللامهنية واللا مسؤولة التي تتعامل فيها ادارة التلفزيون بشخص المديرة المعينة من القضاء السيدة فيفيان لبس، والتي كانت نتيجتها كارثية على الموظفين".

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وأكد البيان ان "الموظفين ما زالوا ينتظرون منذ سنوات مساعدة اجتماعية لم تصلهم كباقي الموظفين في قطاعات الدولة، لتصل اخيرا الى حرمانهم حقهم في المساعدة التي اقرت حديثا في الموازنة العامة".

واضاف: "جلّ ما قامت به لبّس هو ايهامهم بأنها تقوم باتصالات لتأمين حقوقهم، لكنها في الحقيقة لم تقم الا بنشر صورة لقائها مع وزير المال، علماً ان الصورة لا تشتري علبة حليب لاطفال احد الموظفين".

وأشار البيان الى انه "تبّين بعد المتابعة ان لبّس ارسلت لوائح اسمية بالموظفين الى وزارة الاعلام، لكن هذه اللوائح كانت مليئة بالاخطاء ولا امكانية لارسالها الى المالية نظراً الى هذه الاخطاء، وبعد مراجعات عديدة كانت تعود فترسل لوائح اخرى لكنها مليئة بالاخطاء ايضا".

وتابع: "لبّس التي احتفلت بالامس مع المحظيين من الموظفين والمقربين لها ورفعوا نخب السنة الجديدة، ربما لا تعلم او لعلها تعلم ولا يعنيها، ان هناك موظفين لا تتجاوز رواتبهم الخمسين دولارا، وكان الاجدى بها ان تتعامل بمهنية ومسؤولية اكبر مع هذا القطاع الذي بات موظفوه يبحثون عن عمل اضافي لتأمين قوت عيالهم".

وقال الموظفون: "ما يجب أن يعلمه الرأي العام اللبناني، هو استدعاؤها لإحدى الزميلات الاعلاميات وتحميلها مسؤولية نشر مقال يكشف مخالفات الادارة، وتهديدها بالاقتصاص منها، بما يذكر بسياسة كم الافواه لبعض الأجهزة في زمن معين".

وأضاف الموظفون: "ان الفساد صار واضحاً وليس بحاجة الى تدقيق، فمن يطبل للمديرة يحظى بالملايين، اذ هناك من يقبض مبالغ إضافية لمجرد انه يشرف على برامج بتكليف من السيدة لبس".

وحذروا من "مغبة اعطاء صرختهم اي بعد سياسي او طائفي، فالمتضررون كثر ومن جميع الطوائف، والجوع حين يدق الابواب لا يسأل عن الهوية الطائفية والحزبية"، واكدوا انهم "بصدد التحرك اذا لم تعمد وزارة الاعلام الى الاضطلاع بدورها كوصي على القطاع فرزق اولادنا خط احمر ولن نسكت عن تقاعس الادارة تجاه حقوقنا".

وختم البيان: "نقول لمن يعنيهم الامر ان حقنا لن يموت لاننا سنطالب به، والمؤسسة التي قامت على اكتاف ابنائها واستمرت حتى في عز الحرب تقوم بدورها الوطني، سوف تستمر ولن تسمح لأحد بسرقة تعب موظفيها الأكفياء".