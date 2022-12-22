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لبنان

هذا ما حصل ليلاً في عين الرمانة.. قوى الأمن تحسم الجدل

Lebanon 24
22-12-2022 | 00:37
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أصدرت قوى الأمن الداخلي بيانا أوضحت فيه حقيقة الانفجار الذي سمع ليلا في منطقة عين الرمانة.

 

وأشارت قوى الأمن في تغريدة عبر تويتر إلى انه "تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لانفجار في عين الرمانة شارع كسرجيان بالقرب من الشيخ بارك، وبعد المتابعة تبين ان حوالى الساعة 21:50 مساء الأربعاء حصل "ماس كهربائي" في محول لتكرير المياه عائد لبلدية الشياح أدى إلى انفجاره واحتراق غرفة الناطور في الشياح بارك وإصابته فتمت معالجته على الفور".

 
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