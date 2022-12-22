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لبنان

ميقاتي يفتتح منتدى الاقتصاد العربي صباحا وعقد جلسات مجلس الوزراء "عند الحاجة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-12-2022 | 01:15
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يفتتح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التاسعة صباح اليوم في فندق فينيسيا "منتدى الاقتصاد العربي"، الذي تنظمه "مجموعة الاقتصاد والاعمال" بعنوان "لبنان: الطريق الى النفط".

وستكون لرئيس الحكومة كلمة شاملة يتناول فيها الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وسيشدد رئيس الحكومة على ان استكمال الاصلاحات المطلوبة هي المدخل الاساسي لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي ووضع لبنان على سكة التعافي.

ويشير مصدر حكومي معني الى "ان رئيس الحكومة مستمر في عقد الاجتماعات الوزارية لمعالجة الملفات الطارئة لا سيما المتعلقة بالمرضى والملفات الاجتماعية والمالية".

ويشدد المصدر على "ان موضوع انعقاد جلسات مجلس الوزراء سيقرره رئيس الحكومة عند الحاجة، ولن يقبل باي شكل من الاشكال بفرض اي جهة اعرافا وانماطا تخالف قواعد الدستور والصلاحيات الدستورية المناطة برئيس الحكومة".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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