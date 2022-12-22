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لبنان

مساع لاعادة جمع "نواب الثورة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-12-2022 | 01:45
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بعد مضي اسابيع على الخلاف العلني الاول بين "نواب التغيير والثورة"، عقب انسحاب عدد من هؤلاء النواب من التكتل الذي أُعلن عنه فور صدور نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، تسجل مساع جديدة لتقريب وجهات النظر ببن هؤلاء النواب واعادة لم شملهم.

وبحسب مصادر مطلعة "فإن وساطة يقوم بها بعض النافذين في الحراك المدني في لبنان تهدف الى اعادة توحيد نواب الثورة اقله حول عناوين محددة، وانهاء مرحلة التشتت الحالية".

وتقول المصادر "ان الاتصالات التي حصلت حتى الان لم تؤد الى اي النتيجة في ظل الخلافات الكبيرة التي باتت مسيطرة في علاقة هؤلاء النواب مع بعضهم البعض، لكن المساعي مستمرة".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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