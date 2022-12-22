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لبنان

اللواء خير بحث ومدير عام مجلس الجنوب شؤوناً مشتركة

Lebanon 24
22-12-2022 | 02:28
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 زار الامين العام  للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، المدير العام لمجلس الجنوب هاشم حيدر.
 
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وخلال اللقاء، تم التداول والتنسيق في كل الأمور المتعلقة بين الهيئة ومجلس الجنوب.
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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اللواء خير

مجلس الجنوب

هاشم حيدر

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