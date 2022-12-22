بالفيديو.. ميشال عون "يكذّب" باسيل: الجيش تعامل بحكمة

لم يخف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حديثه الى "الاخبار" امس غضبه على قائد الجيش العماد جوزف عون متهما اياه بأنه "قائد الانقلاب" لا قائد الجيش، في إشارة إلى تحميله مسؤولية تغاضيه عما آلت إليه البلاد وعهد الرئيس عون منذ 17 تشرين الأول 2019.

وكان باسيل قال في حديث تلفزيوني قبل فترة ان قائد الجيش "نفذ انقلابا على العهد ورئيسه وكان متفرجا".

لكن المفارقة ان الرئيس الاسبق ميشال عون، وفي خطاب امام السلك الديبلوماسي في كانون الثاني ٢٠٢٠ قال عكس ما يقوله باسيل، مؤكدا "ان الجيش تعامل بحكمة مع ما حصل".

ميشال عون "يكذّب" باسيل: الجيش تعامل بحكمة pic.twitter.com/vjJcu4PJMf — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 22, 2022