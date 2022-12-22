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لبنان

بالفيديو.. ميشال عون "يكذّب" باسيل: الجيش تعامل بحكمة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-12-2022 | 02:45
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لم يخف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حديثه الى "الاخبار" امس غضبه على قائد الجيش العماد جوزف عون متهما اياه بأنه "قائد الانقلاب" لا قائد الجيش، في إشارة إلى تحميله مسؤولية تغاضيه عما آلت إليه البلاد وعهد الرئيس عون منذ 17 تشرين الأول 2019.

وكان باسيل قال في حديث تلفزيوني قبل فترة ان قائد الجيش "نفذ انقلابا على العهد ورئيسه وكان متفرجا".

لكن المفارقة ان الرئيس الاسبق ميشال عون، وفي خطاب امام السلك الديبلوماسي في كانون الثاني ٢٠٢٠ قال عكس ما يقوله باسيل، مؤكدا "ان الجيش تعامل بحكمة مع ما حصل".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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