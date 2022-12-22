نقيب الصيادلة: ذاهبون الى كارثة صحية ودوائية

حذر نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم من استمرار الوضع على ما هو عليه اكثر من يومين.

وقال في حديث لـ "صوت لبنان" إننا ذاهبون الى كارثة صحية ودوائية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، والشركات والصيدليات ذاهبة الى الاقفال القسري.

Advertisement

وأضاف: بعد ان دقينا ناقوس الخطر، نناشد المسؤولين انتخاب رئيس للجمهورية والعمل على انتظام العمل السياسي والاقتصادي والتشريعي ووضع خطة صحية لان الواقع الدوائي والصحي لم يعد يحتمل.

ولفت الى ان الصيدليات وبسبب ارتفاع سعر الصرف لم تستلم الدواء والحليب، مشيرا الى ان صدور مؤشر جديد اليوم قد يحل المشكلة جزئيا