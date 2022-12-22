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لبنان

بوشكيان: للفصل بين تسيير شؤون الناس والأمور السياسية

Lebanon 24
22-12-2022 | 02:48
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 استبعد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان "الدعوة قريباً إلى انعقاد مجلس الوزراء".
 
 
وفي حديث لـ"صوت كل لبنان"، شدد بوشكيان على ضرورة "الفصل بين تسيير شؤون الناس والأمور السياسية"،
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وقال: "لا أرغب في التدخل في الأمور السياسية، وأنا احترم كل الآراء، ولكنني أعطيت موقفي وموافقتي في ما خص تسيير شؤون الناس".
 

وأعرب عن تفاؤله "بمستقبل الصناعة اللبنانية التي ما زالت بألف خير وتستعيد عافيتها وتحقق إنجازات".
 
 
ورأى أن "هناك استثمارات كثيرة في الصناعة إن كان في الأسواق الداخلية والخارجية"، كاشفا أن "صادرات لبنان ارتفعت هذا العام بنسبة ستة وعشرين في المئة عن السنة الماضية، فضلا على أننا نشهد نشوء قطاعات صناعية جديدة ومعارض كثيرة ذات جودة عالمية".

وناشد "اللبنانيين تشجيع ودعم الصناعة الوطنية، لأنها المستقبل والديمومة للإقتصاد"، داعيا "المقيمين والمغتربين والسواح إلى زيارة معرض الألبسة والأحذية اللبنانية الذي افتتح اخيرا في فندق فينيسيا".
 

وأكد أن "هناك تطورا يوميا في القطاع الصناعي في لبنان، حيث يتحول الاقتصاد من ريعي إلى انتاجي".
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