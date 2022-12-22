المرتضى افتتح ريسيتالا ميلاديا للسوبرانو مطر في المتحف

افتتح وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى الريسيتال الميلادي للسوبرانو ماريا مطر في المتحف الوطني، في حضور رئيسة المؤسسة الوطنية للتراث منى الهراوي، عقيلة الوزير المرتضى القاضية مايا كنعان ، المدير عام للمتاحف انماري عفيش وفاعليات.

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بداية، شكرت مطر للوزير المرتضى "حضوره ومواكبته لكل عمل ثقافي وموسيقي، وللدعم الذي يقدمه لكل فنان تشكيلي ومؤلف وعازف موسيقي"، وقالت :"بوجودك معالي الوزير قصرت المسافات بيننا وبين الوزارة واعطيتنا نظرة تفاؤل تشعرنا بالامل وبمستقبل مشرق الثقافة".



ثم قدمت الريستال وتضمن:



Ave Maria Caccini



AVE maria Gomez



Ave Maria Schubert



Agnus dei Bizet



ورافقها عزفا على البيانو، غنى الفلاح اليماني الحائزة على جائزة موزارت للعزف على البيانو، والمايسترو احمد الفلاح.