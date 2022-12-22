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لبنان

المرتضى افتتح ريسيتالا ميلاديا للسوبرانو مطر في المتحف

Lebanon 24
22-12-2022 | 02:54
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افتتح وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى الريسيتال الميلادي للسوبرانو ماريا مطر في المتحف الوطني، في حضور رئيسة المؤسسة الوطنية للتراث منى الهراوي، عقيلة الوزير المرتضى القاضية مايا كنعان ، المدير عام للمتاحف انماري  عفيش وفاعليات.
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بداية، شكرت مطر  للوزير المرتضى "حضوره ومواكبته لكل عمل ثقافي وموسيقي، وللدعم الذي يقدمه لكل فنان تشكيلي ومؤلف وعازف موسيقي"، وقالت :"بوجودك معالي الوزير  قصرت المسافات بيننا وبين الوزارة واعطيتنا نظرة تفاؤل تشعرنا بالامل وبمستقبل مشرق  الثقافة".

ثم قدمت الريستال وتضمن: 

Ave Maria Caccini

AVE maria Gomez

Ave Maria Schubert

Agnus dei Bizet

ورافقها عزفا على البيانو، غنى الفلاح اليماني الحائزة على جائزة موزارت للعزف على البيانو، والمايسترو احمد الفلاح. 
المصدر: الوكالة الوطنية

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