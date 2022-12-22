أمطار ورياح وثلوج في الميلاد.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا صباحا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال و في الداخل، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم وتهطل امطار متفرقة مساء وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700متر مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الجمعة حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوّي متمركز فوق تركيا ليل السبت- الأحد ويجلب معه أمطارا وثلوجا ورياحا ناشطة وعواصف رعدية، و يبلغ ذروته ليل الاحد- الاثنين حيث يتدنى مستوى تساقط الثلوج و تتشكل السيول.معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل و دون تعديل يذكر على الساحل وعلى الجبال مع تكون الضباب على المرتفعات.الجمعة: غائم جزئيا صباحا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال و في الداخل، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم وتهطل امطار متفرقة مساء وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700متر مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.السبت: غائم جزئيا صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال ودون تعديل في الداخل. تهطل أمطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1700 متر مع حدوث انفراجات خلال النهار. تشتد حدة الامطار ليل السبت - صباح الاحد مع بداية وصول المنخفض الجوي، وتكون مترافقة مع عواصف رعدية وضباب على المرتفعات.الأحد: غائم مع بداية الانخفاض في درجات الحرارة و هطول امطار غزيرة مع تشكل السيول، تكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح شديدة تصل الى 60 كلم/س. تتساقط الثلوج صباحا على ارتفاع 1700متر و يتدنى مستوى تساقطها تدريجيا مع تدني درجات الحرارة ليصل ليل الاحد - صباح الاثنين الى 1200متر. يستمر ظهور الضباب على المرتفعات وتنعدم الرؤية بشكل كلي.-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 11 درجة ، في الداخل من 3 الى 10 درجات.-الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتحول بعد الظهر الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 % .-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج،حرارة سطح الماء: 21 درجة.-الضغط الجوي:763ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 6,39-ساعة غروب الشمس: 16,34