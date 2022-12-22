Advertisement

لبنان

الحاج حسن استقبل المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

Lebanon 24
22-12-2022 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1022246-638073015852894395.png
Doc-P-1022246-638073015852894395.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في إطار متابعة أعماله في رئاسة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، المدير العام للمنظمة البروفيسور إبراهيم الدخيري يرافقه خبراء من المنظمة.
Advertisement
 
 
وتم خلال اللقاء البحث في أعمال المنتدى الإقتصادي الذي يستصيفه لبنان، وتفعيل الدور الزراعي خلال المناقشات.

كما تم البحث في العمل العربي المشترك ضمن المندرجات التي تمخضت عنها القمة العربية في الجزائر، على ان يصار الى تحرك بداية العام المقبل، في ما خص دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تحقيق الامن الغذائي العربي والتفاعل البيني العربي - العربي من أجل التكامل الاقتصادي و الزراعي.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:11 | 2022-12-22
05:00 | 2022-12-22
04:57 | 2022-12-22
04:55 | 2022-12-22
04:52 | 2022-12-22
04:45 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website