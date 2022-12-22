الحاج حسن استقبل المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

في إطار متابعة أعماله في رئاسة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، المدير العام للمنظمة البروفيسور إبراهيم الدخيري يرافقه خبراء من المنظمة.

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وتم خلال اللقاء البحث في أعمال المنتدى الإقتصادي الذي يستصيفه لبنان، وتفعيل الدور الزراعي خلال المناقشات.



كما تم البحث في العمل العربي المشترك ضمن المندرجات التي تمخضت عنها القمة العربية في الجزائر، على ان يصار الى تحرك بداية العام المقبل، في ما خص دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تحقيق الامن الغذائي العربي والتفاعل البيني العربي - العربي من أجل التكامل الاقتصادي و الزراعي.