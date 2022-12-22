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لبنان

فندق في بيروت يعود للعمل ابتداء من هذا التاريخ

Lebanon 24
22-12-2022 | 03:48
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أعلن فندق "هيلتون بيروت - متروبوليتان بالاس" عودته الى العمل ابتداء من يوم الجمعة 30  كانون الاول الحالي.

وأشار في بيان الى ان "فندق هيلتون متروبوليتان بالاس"، هو جزء من برنامج الولاء Hilton Honors® الحائز على جوائز والذي يشمل 18 علامة تجارية عالمية الطراز تابعة لفنادق هيلتون ومنتجعاتها التي تضم نحو 600 فندق في ست قارات".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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