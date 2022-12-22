19
o
بيروت
20
o
طرابلس
7
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
6
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فندق في بيروت يعود للعمل ابتداء من هذا التاريخ
Lebanon 24
22-12-2022
|
03:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن فندق "هيلتون بيروت - متروبوليتان بالاس" عودته الى العمل ابتداء من يوم الجمعة 30 كانون الاول الحالي.
وأشار في بيان الى ان "فندق هيلتون متروبوليتان بالاس"، هو جزء من برنامج الولاء Hilton Honors® الحائز على جوائز والذي يشمل 18 علامة تجارية عالمية الطراز تابعة لفنادق هيلتون ومنتجعاتها التي تضم نحو 600 فندق في ست قارات".
Advertisement
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"جنون" الدولار يتصدّر من جديد.. من يوقف القفزة "المرعبة"؟!
Lebanon 24
"جنون" الدولار يتصدّر من جديد.. من يوقف القفزة "المرعبة"؟!
06:00 | 2022-12-21
21/12/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي كبير في عين الرمانة.. وهذا ما تبيّن (فيديو)
Lebanon 24
سماع دوي كبير في عين الرمانة.. وهذا ما تبيّن (فيديو)
15:46 | 2022-12-21
21/12/2022 03:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن التعميم 161... ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان؟ (صور)
Lebanon 24
عن التعميم 161... ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان؟ (صور)
08:21 | 2022-12-21
21/12/2022 08:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض دولار السوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان؟
Lebanon 24
هل ينخفض دولار السوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان؟
14:47 | 2022-12-21
21/12/2022 02:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمرّ بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمرّ بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-21
21/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:11 | 2022-12-22
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
05:00 | 2022-12-22
الحل في لبنان مؤجل والخارج مصدوم من الاستعصاء اللبناني
04:57 | 2022-12-22
قتيل بحادث صدم في طرابلس
04:55 | 2022-12-22
حال من الهلع في عكار.. اليكم ما جرى
04:52 | 2022-12-22
إقفال مختبر أسنان وتوقف سوريّين في البقاع.. إليكم التفاصيل
04:45 | 2022-12-22
هؤلاء تسببوا بارتفاع الدولار.. وطريقة واحدة تؤدي لانخفاضه
فيديو
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
03:11 | 2022-12-22
22/12/2022 12:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
22/12/2022 12:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
22/12/2022 12:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact