فندق في بيروت يعود للعمل ابتداء من هذا التاريخ

أعلن فندق "هيلتون بيروت - متروبوليتان بالاس" عودته الى العمل ابتداء من يوم الجمعة 30 كانون الاول الحالي.



وأشار في بيان الى ان "فندق هيلتون متروبوليتان بالاس"، هو جزء من برنامج الولاء Hilton Honors® الحائز على جوائز والذي يشمل 18 علامة تجارية عالمية الطراز تابعة لفنادق هيلتون ومنتجعاتها التي تضم نحو 600 فندق في ست قارات".