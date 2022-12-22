ميقاتي التقى السفير الألماني ونوّه بالعروض التي تقدمها بلاده لإعادة بناء قطاعات حيوية

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى لبنان اندرياس كيندل قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، حيث عرضا آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وما يميزها من تعاون وثيق ومن صداقة عميقة واحترام متبادل. ‏

وفي خلال اللقاء، أثنى الرئيس ميقاتي "على الدور النشيط الذي يقوم به السفير كيندل في لبنان"، وعبّر له "عن تقديره لشخصه وللجهود التي يبذلها في تنمية العلاقات اللبنانية- الالمانية في المجالات كافة"، منوّهاً "بعروض المساعدة التي تقدمها ألمانيا لإعادة بناء بعض القطاعات الحيوية، وبمساهماتها في دعم النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان، مما يجعل منها ثاني أكبر الدول المانحة في هذا الإطار".